İLK TRANSFERİ SERIE A'YA: 2.25 MİLYON EURO!

Yeni Malatyaspor'un sezon başında St.Gallen'den 130 bin Euro bonservisle aldığı Danijel Aleksic, kalitesini ispatlamaya devam ediyor.Atiker Konyaspor karşısında da Malatyaspor'a puan getiren golü atan Danijel Aleksic, böylece Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı. 20 maçta 1546 dakika süre alan 27 yaşındaki Sırp yıldız, 3 de asist yaptı ve toplam 12 gole imza atmış oldu. Aleksic, Süper Lig'de oynadığı her 172 dakikada 1 gole etki etmiş oldu.Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 3 gol atan Aleksic, orada da 69 dakikada 1 gole etki etti. Aleksic, böylece Malatyaspor formasıyla 23 maçta toplam 15 gole etki etmiş oldu.Kariyerindeki ilk transferi 2010 yılında altyapısından yetiştiği Vojvodina'dan Genoa'ya 2.25 milyon Euro'ya yapan Aleksic, ardından Saint-Etienne, Arles, Lechia Gdansk ve Malatyaspor'dan önce de St.Gallen formaları giydi.Malatyaspor'a geldiğinde piyasa değeri 1 milyon Euro civarında olan Aleksic, bu rakamı da 2 milyon Euro bandına çıkardı.