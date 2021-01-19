Yeni Malatyaspor'un evde bileği bükülmüyor

Lig'de 5, iç sahada ise 2 haftadır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, ligin 19.haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 4-1 mağlup ederek, hem kötü gidişata 'dur' dedi hem de yeniden moral depoladı.



Yeni Malatya gazetesinden Ferdi Durdu'nun haberine göre; Lig'de 19 hafta sonunda 18 karşılaşma oynayan 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6'da mağlubiyet yaşayan sarı siyahlılar, 24 puan topladı.



Yeni Malatyaspor, şuana kadar hanesine yazdırdığı 24 puanın 18'ini iç saha, 6'sını ise deplasmanda elde etti. Doğu Anadolu ekibi, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 5 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada berabere kaldı, 1 karşılaşmayı ise kaybetti. Malatya temsilcisi, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada rakiplerinin ağlarını 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.



Yeni Malatyaspor'un şuana kadar sahasında oynadığı 9 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:



2.hafta Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1



4.hafta Yeni Malatyaspor-Fraport-TAV Antalyaspor: 1-0



6.hafta Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1



8.hafta Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 2-0



11.hafta Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1



13.hafta Yeni Malatyaspor-Kaısmpaşa: 2-0



15.hafta Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3



17.hafta Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2



19.hafta Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 4-1



