Yeni Malatyasporlu futbolcular iddialı konuştu

Adem Büyük, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalardaki karşılaşmalarda girdikleri pozisyonların bir çoğunda golü bulamayarak, şanssızlık yaşadıklarını belirtti.Teleset Mobilya Akhisarspor maçında bir puan aldıklarına değinen Adem Büyük,diye konuştu.Adem, şunları kaydetti:"Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Göztepe iyi bir takım ve futbolcu kalitesi yüksek. Puan veya puanlar alabiliriz. Rakibimizin Avrupa Ligi hedefi var, kazanmak için mücadele edecekler. Göztepe'den puan veya puanlar alacağımıza eminin çünkü takımımız deplasmanda neler yapabileceğini daha önce de gösterdi. Biz böyle maçları daha çok seviyoruz."Ligi üst sıralarda bitirmek istediklerini aktaran Pereira, "Uzun zamandır kazanmıyoruz, kalan 3 maçta en az 6 puana talibiz. Maç kazanarak, ligi iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Küçük takımlar bize karşı kapandıkları için gol bulmakta zorlanıyoruz. Büyük takımlar için özel bir hazırlığımız yok, her maça aynı titizlikle hazırlanıyoruz. " ifadelerini kullandı.Antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kısa pas ve taktik çalıştı. İl dışında bulunan teknik direktör Erol Bulut idmana katılmadı.