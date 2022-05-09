Yeni Malatyasporlu eski oyuncu hayatını kaybetti

Bir dönem Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.FC Twente ile Şubat ayına kadar sözleşmesi bulunan Demokratik Kongolu yıldız, çapraz bağlarından sakatlanmıştı. İyileşme sürecindeki futbolcunun ölüm haberi kulübünü sarstı. Futbolcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.Lukoki, Ajax ve Twente'nin yanı sıra PEC Zwolle, Ludogorets ve Malatyaspor da forma giydi.