Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması

Yeni Malatyaspor, tarihinde ikinci kez mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 6 transferle kadrosunu güçlendirdi.Malatya temsilcisi, sezon sonunda takımda kiralık olarak forma giyen Matheus Doria ve Aytaç Kara ile yola devam etmeme kararı alırken, Gilberto Souza ile Emanuel Dening, sözleşme yenilemedi.Mevcut oyunculardan Aly Cissokho Antalyaspor'la anlaşırken Berk Yıldız ise kiralık olarak Adana Demirspor'a gönderildi.Gol yollarında sorun yaşayan Malatya temsilcisi, Süper Lig'de çeşitli kulüplerde 149 maçta forma giyen ve 37 gol kaydeden Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirdi.Takım iskeletini bozmayan sarı-siyahlılar, transfer dönemini Sırp Danijel Aleksic ile açtı. Genç yeteneklere her zaman şans veren Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'da forma giyen Ahmet Ildiz'i de kadrosuna aldı. Sarı-siyahlı ekip, son olarak orta sahayı Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Mitchel Donald'la sağlamlaştırdı.Malatya ekibi, kadrosunda bulunan kanat oyuncuları Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Sincere Seth ile Issiar Dia'nın yanına iki takviye yaptı.Son olarak İtalyan ekibi Benevento'da forma giyen Brezilyalı sağ kanat Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak renklerine bağlayarak, hem sağ kanadını sağlamlaştırdı hem de on numara pozisyonuna katkı sağladı.Yeni Malatyaspor, son transferini ise Süper Lig tecrübesi olan sol kanat oyuncusu Erkan Kaş'tan yana kullandı.Mevcut kadrosunu bozmamaya özen gösteren Yeni Malatyaspor, iç transferde takımın vazgeçilmezi olan 5 oyuncuyla sözleşme yeniledi.Malatya ekibinin en çok gol atan oyuncusu Khalid Boutaib ile forvet Eren Tozlu'yla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.Sarı-siyahlılar, kanat oyuncuları Issam Chebake ve Rahman Buğra Çağıran'ın sözleşmelerini 3 yıl, Fransız oyuncu Michael Pereira'nın mukavelesini ise 1 yıl uzattı.Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasının hemen ardından transfer çalışmalarına başladıklarını anımsattı.Transfer çalışmalarının biraz "ağırdan" gittiğini dile getiren Ravcı, sadece kendilerinin değil birçok kulübün bu şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.Ravcı, yaptıkları transferlerden üçünü kamplara yetiştirdiklerini kaydederek, "Bu ayın sonunda transfer bitecek. Bizim bir iki mevkide daha eksiklerimiz var. Onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Geçen sezona çok büyük renk kattık, ses getirdik. Tahmin ettiğimizin de üstünde bitirdik. Bu sezon hep hedef soruluyor, biz de hep geçen sezonun üstüne çıkmak istediğimizi söylüyoruz." diye konuştu.Kemik kadroyu bozmamaları, teknik direktör Erol Bulut'un göreve devam etmesi ve takıma yaptıkları takviyelerin bir istikrar göstergesi olduğuna değinen Ravcı, yıldız oyuncuya sahip olmaktansa takım halinde yıldız olmak istediklerini söyledi.Ali Ravcı, karakterli ve kişilikli oyunculara sahip olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Bütün futbolcu kardeşlerimiz geçen sezon inanılmaz bir özveri gösterdiler. Biz onlara her zaman inandık ve güvendik. Bu sezon da öyle olacak. Takımın iskeletini korumuş olduk, bu bizim en büyük avantajımız. Yeni gelen futbolcu kardeşlerimiz de bize katkı sağlarsa, öyle umuyorum ki önümüzdeki sezon çok daha iyi bir Yeni Malatyaspor olacak. Bu konuda özellikle futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz ve sezonun çok daha iyi olacağını düşünüyoruz."