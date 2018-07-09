Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Yapacağımız transferlerle hedefimiz ligi geçen sezondan daha iyi bir noktada tamamladık." dedi.Hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde sürdüren Malatya ekibini ziyaret eden Gevrek, çalışmalarla ilgili teknik direktör Erol Bulut'tan bilgi aldı.Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi giden çalışmalarının birkaç gün içerisinde tamamlanacağını ve daha sonra Düzce'deki Topuk Yaylası'nda kampa gireceklerini kaydetti.Transfer konusuna da değinen Gevrek, "Tabii eksik bölgelerimiz var. Teknik heyetle yaptığımız toplantı sonucunda en az 3 ya da 4 transferin daha yapılması gerek. Daha önce görüştüğümüz, haber beklediğimiz oyuncular var. Bu transferleri de bir an önce bitirmek istiyoruz. Yeni transferlerin takımla çalışması ve uyum sağlaması gerek. Nokta atışı ve doğru transferler olması gerek. Onun için biraz bekliyoruz." şeklinde konuştu.Adil Gevrek, uzun yıllar sonra geçen sezon Süper Lig'de mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Süper Lig'e çıktığımız sene bizim için zor bir seneydi. Ona rağmen ligi 10. sırada bitirdik. Yapacağımız transferlerle hedefimiz ligi geçen sezondan daha iyi bir noktada tamamladık." ifadelerini kullandı.Malatya ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.