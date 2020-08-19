Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre açıklaması

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Gökhan Töre ile ilgili olarak Yeni Malatyaspor'dan açıklama geldi.

Haber; Milliyet
Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre açıklaması
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19 Ağustos 2020 11:47
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, siyah-beyazlı kulübün yeniden renklerine katmak istediği Gökhan Töre ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Gevrek, "Beşiktaş, Gökhan Töre'yi istiyorsa bonservis verecek. Kulüp tarafından resmi bir teklif gelmedi ama Sergen hoca beni arayıp Gökhan Töre'yi talep etti. Takasta maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa, Beşiktaş'tan isteriz. Tyler Boyd ve Umut Nayir olabilir." dedi.

Yeni Malatyaspor'un başkanı ayrıca "Tabii ki maaşlarını ödeme gücümüz olması lazım. Gökhan Töre de bize Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Fakat dün (Önceki gün) kampta olması gerekiyordu, antrenmanlara çıkmazsa hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

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