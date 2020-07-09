Yeni Malatyaspor'dan flaş transfer: Jody Lukoki

Yeni Malatyaspor, Ludogorets ile sözleşmesi sona eren Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Yeni Malatyaspor'dan flaş transfer: Jody Lukoki
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09 Temmuz 2020 14:33
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ludogorets ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki "Rüzgarın oğlu" lakaplı Kongolu sağ açık Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." denildi.

JODY LUKOKI KİMDİR?

Ajax altyapısından yetişen Jody Lukoki, 2013'te Cambuur'a kiralandı ve 2014 yazında PEC Zwolle'ye transfer oldu. 2015'te Ludogorets'e transfer olan Lukoki, Bulgaristan Ligi'nde 86 maça çıktı ve 15 gol atıp 16 asist yaptı.



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