Yeni Malatyaspor'dan Ankaragücü açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki MKE Ankaragücü maçına, puan hesapları yaparak hazırlandıklarını söyledi.Ravcı, yaptığı açıklamada, takımın milli maç arasında Antalya'da kampa girdiğini hatırlattı.Milli maç arasını takım olarak iyi değerlendirdiklerini belirten Ravcı, şöyle devam etti:Antalyaspor ile dün oynadıkları hazırlık maçının 1-1 berabere tamamlandığını anımsatan Ravcı, karşılaşmada daha önce forma fırsatı bulamayan oyuncuların performanslarını görme imkanı elde ettiklerini kaydetti.Takımda oluşacak rekabetin kulübün menfaatine olduğunu vurgulayan Ravcı, "Rekabet arttıkça forma giyen futbolcuların sahadaki performansı artacak. Biz de futbolcular da futbol anlamında daha fazla verim almış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Arturo Rafael Mina'nin izinli olduğunu, Fabien Farnolle'nin ve Khalid Boutaib'in ise ülke milli takımlarında bulunduğunu aktaran Ravcı, bu futbolcuların MKE Ankaragücü maçı öncesi kampa dahil olacağını bildirdi.Sakatlıkları devam eden Sincere Seth'in İstanbul'da tedavisine devam edildiğini belirten Ravcı, Ömer Şişmanoğlu'nun da önümüzdeki günlerde kampa katılarak bireysel çalışmalara başlayacağını kaydetti.Ravcı, sakatlıkları devam eden Erkan Kaş ile Ertaç Özbir'in de takımla çalışmalara başlayarak Ankaragücü maçına hazır olacağını sözlerine ekledi.