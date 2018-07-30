  •  
    Bir FLAŞ transfer de Ankaragücü'nden geldi!
  •  
    Barça'dan Süper Lig'e bir TRANSFER daha!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    İşte Avrupa'da BİTMESİ beklenen 30 transfer!..
  •  
    Cocu, bir ismin biletini kesti! Diğeri de yolda!

Yeni Malatyaspor'dan açıklama: "Beşiktaş'tan teklif yok, Tarık Çamdal..."

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer gündemi ile ilgili konuştu ve Sadık Çiftpınar, Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım iddialarını yanıtladı.

Yeni Malatyaspor'dan açıklama: 'Beşiktaş'tan teklif yok, Tarık Çamdal...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 16:57
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'da Sadık Çiftpınar'ın isminin Beşiktaş ile anılması ile ilgili konuştu ve Galatasaray'dan Tarık Çamdal ile Bursaspor'dan ayrılan Sercan Yıldırım'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Beşiktaş'tan Sadık için teklif olmadığını belirten başkan, "Birkaç takım tarafından takip edildiğini biliyorum ama bize resmi bir teklif gelmedi. O yüzden bir şey söylemek doğru olmaz. Farklı yerlerde takip edildiği olmuştur ama bize bir teklif ulaşmadı. Böyle bir şey olsa zaten ararlar, söylerler. Belki ilgilendikleri doğru ama resmi bir teklif gelmedi. Sadık bizim için önemli, takıma da büyük katkı sağladı" dedi.



Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım için teklif olmadığını kaydeden Adil Gevrek, "Her oyuncu değerlidir ama bizim gündemimizde Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım yok. 3-4 transfer dahja yapacağız. Bunların %90'sı yabancı olacak. Tarık Çamdal hocamızın ve sportif direktörümüzün gündeminde var mı, yok mu bilmiyorum ama şu ana kadar gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için