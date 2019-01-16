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Yeni Malatyaspor'dan 9 dakikada geri dönüş!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, 80. dakikada 2-0 geride olduğu maçta Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Yeni Malatyaspor'dan 9 dakikada geri dönüş!
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16 Ocak 2019 18:29
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yeni Malatya Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. 80. dakikaya 2-0 geride giren Malatyaspor, 9 dakikada bulduğu 3 golle müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçın son bölümünde attığı gollerle avantajlı skoru alan Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 80 ve 89. dakikalarda Danijel Aleksic, 83. dakikada Pereira attı.

Kupanın flaş takımlarından Bodrumspor'un golleri ise 7. dakikada Ozan Sol ve 45. dakikada Hüseyin Kala'dan geldi.

Yeni Malatyaspor ile Bodrumspor, 23 Ocak tarihinde rövanş maçında Bodrum'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.

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