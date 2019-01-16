son 16 turu ilk maçında Yeni Malatya Stadyumu'ndailekarşı karşıya geldi. 80. dakikaya 2-0 geride giren Malatyaspor, 9 dakikada bulduğu 3 golle müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Bodrumspor'umağlup etti.Maçın son bölümünde attığı gollerle avantajlı skoru alan Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 80 ve 89. dakikalarda Danijel Aleksic, 83. dakikada Pereira attı.Kupanın flaş takımlarından Bodrumspor'un golleri ise 7. dakikada Ozan Sol ve 45. dakikada Hüseyin Kala'dan geldi.Yeni Malatyaspor ile Bodrumspor, 23 Ocak tarihinde rövanş maçında Bodrum'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.