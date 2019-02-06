Yeni Malatyaspor'da taraftalarının ilgisi arttı!

Passolig Kart sayısı yüzde 30 arttı

Malatya'da Galatasaray ikinci sırada

Spor Toto Süper Lig'de 20 hafta geride kalırken, tribünlerdeki seyirci ortalaması 14 bine ulaştı. Bu sezon ligin hem sportif hem de tribünlerdeki taraftar desteği açısından dikkat çeken ekiplerinden biri de Evkur Yeni Malatyaspor oldu. İç sahada oynadığı maçlarda 8 bin 500 taraftar ortalaması yakalayan Evkur Yeni Malatyaspor, hem seyirci sayısı hem de Passolig Kart adetlerinde ligin birçok temsilcisini de geride bıraktı.Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, Evkur Yeni Malatyaspor logolu Passolig Kart sahibi taraftar sayısı 51 bin 296 iken bugün kart sahiplerinin sayısı 67 bini geride bıraktı.Passolig verilerine göre, Malatya ilinde Evkur Yeni Malatyaspor Passolig Kart sahiplerinden sonra en fazla Galatasaray logolu Passolig Kartlı taraftarlar bulunuyor. Bu sezon iç sahadaki Galatasaray maçında da tribünlerdeki seyirci sayısı 15 bini geçen Malatya'da, Galatasaray'ı Beşiktaş takip ederken; Fenerbahçe kart sıralamasında dördüncü kulüp olarak yer alıyor.