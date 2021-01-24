Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan 2 futbolcunun tedavisi sürüyor

Kaleci Ertaç Özbir'in 4-6 hafta, Mustafa Eskihellaç'ın ise 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğü bildirildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan 2 futbolcunun tedavisi sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2021 13:40
 Yeni Malatyaspor Kulübü, kaleci Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın futbolcuların sakatlıklarıyla ilgili görüşlerine yer verildi.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç'in durumuyla ilgili Ayaz, şunları kaydetti:

"Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir. Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında 'Grade-1' gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için