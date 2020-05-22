Yeni Malatyaspor'da koronavirüs pozitif!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da yapılan koronavirüs testinde 2 isimde pozitif sonuç yakalandı.

Haber; Sporx.com
Yeni Malatyaspor'da koronavirüs pozitif!
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22 Mayıs 2020 19:45
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesislerin'de tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.


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