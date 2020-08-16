Yeni Malatyaspor'da istifa

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor'da istifa
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16 Ağustos 2020 03:19
Yeni Malatyaspor Kulübünde yönetim kurulu üyesi ve altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, istifa dilekçesini sarı-siyahlı kulübe verdiğini söyledi.

İstifa etme gerekçesiyle ilgili olarak Gündüz, "Yönetim kurulu üyeliği ve kulüpteki görevim için istifamı sundum. Başkan Adil Gevrek istifamı kabul etmedi ama ben kararlıyım. Pazartesi günü noter kanalıyla istifamı göndereceğim. Başkan da benimle görüşecek ama ben istifada kararlıyım. Çok yoruldum. Artık işime yoğunlaşacağım. İstifa etsem de her zaman Adil başkan ve yönetiminin yanında duracağım." ifadelerini kullandı.



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