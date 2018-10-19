Yeni Malatyaspor'da hedef 3 puan

"Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçtan en kötü beraberlikle ayrılmak istediklerini söyledi.Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'daki kampın çok verimli geçtiğini belirtti.Burada, sakat oyuncuların da takıma katıldığını ve oyuncuların morallerinin yerinde olduğunu kaydeden Gündüz,diye konuştu.Hafif sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir ile sol kanat oyuncusu Erkan Kaş'ın aralarına katılmasıyla daha da güçlendiklerini anlatan Gündüz, şöyle konuştu: