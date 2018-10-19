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Yeni Malatyaspor'da hedef 3 puan

Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacakları Ankaragücü maçı ile ilgili konuştu.

Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'da hedef 3 puan
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19 Ekim 2018 15:55
Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçtan en kötü beraberlikle ayrılmak istediklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'daki kampın çok verimli geçtiğini belirtti.

Burada, sakat oyuncuların da takıma katıldığını ve oyuncuların morallerinin yerinde olduğunu kaydeden Gündüz, "Artık Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Ligin yeni ve iyi takımlarından birine karşı deplasmanda mücadele edeceğiz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi galibiyet. İnşallah Ankaragücü karşısında 3 puanı alırız, en kötü beraberlikle oradan ayrılmayı istiyoruz." diye konuştu.

"Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz"

Hafif sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir ile sol kanat oyuncusu Erkan Kaş'ın aralarına katılmasıyla daha da güçlendiklerini anlatan Gündüz, şöyle konuştu:

"Bizim gerçekten mücadeleci bir takımımız var. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz ve galibiyet hedefliyoruz. Oynadığımız maçların hepsinde mücadeleyi asla elden bırakmadık. Umarım Ankaragücü karşısında da aynı performansı sergileyip istediğimiz sonucu alacağız. Pazar günü oynayacağımız maça Ankara'da yaşayan tüm Malatyalıları davet ediyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle biz hep daha güçlü olacağız."

 

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