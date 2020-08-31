Yeni Malatyaspor'da gündem Attamah

Yeni sezonu sıkıntısız geçirmek isteyen Yeni Malatyaspor, şampiyon Başakşehir'den takviye peşinde. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu kiralık olarak Rize ve Karagümrük'te geçiren Joseph Attamah'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Yeni Malatyaspor'da gündem Attamah
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31 Ağustos 2020 11:38
Süper Lig'de sıkıntısız bir sezon geçirmek isteyen Yeni Malatyaspor, şampiyon Başakşehir'den takviye peşinde...

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu kiralık olarak Rize ve Karagümrük'te geçiren Joseph Attamah'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Adı Süper Lig'den birçok takımla anılan Attamah'ın son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.



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