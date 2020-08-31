Süper Lig'de sıkıntısız bir sezon geçirmek isteyen Yeni Malatyaspor, şampiyon Başakşehir'den takviye peşinde...



Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu kiralık olarak Rize ve Karagümrük'te geçiren Joseph Attamah'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.



Adı Süper Lig'den birçok takımla anılan Attamah'ın son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.







