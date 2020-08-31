Süper Lig'de sıkıntısız bir sezon geçirmek isteyen Yeni Malatyaspor, şampiyon Başakşehir'den takviye peşinde...
Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu kiralık olarak Rize ve Karagümrük'te geçiren Joseph Attamah'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Adı Süper Lig'den birçok takımla anılan Attamah'ın son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu kiralık olarak Rize ve Karagümrük'te geçiren Joseph Attamah'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Adı Süper Lig'den birçok takımla anılan Attamah'ın son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.