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Yeni Malatyaspor'da Guilherme ve Adem Büyük Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin misafiri olacak.

Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'da Guilherme ve Adem Büyük Fenerbahçe maçına hazır
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27 Ocak 2019 10:27
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale adını yazdıran Malatya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında galip gelerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-siyahlılar, ligin beşinci haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, 7'nci haftada ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Malatya temsilcisinde sakatlıkları geçen Adem Büyük, Mustafa Akbaş ve Guilherme, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.

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