Talipleri çoğalıyor

Ligin ilk yarısında 29 puan toplayan ve sezonun flaş takımlarından biri olan Malatyaspor, transferin en hareketli ekiplerinden... Golcüsü Boutaib'i Mısır'ın Zamalek kulübüne satan Sarı- Kırmızılılar, 1.5 milyon Euro bonservis ücreti aldı. Aynı zamanda Boutaib'in de 600 bin Euro'luk alacağını bıraktığı öğrenildi. Malatya'nın vedalaşmaya hazırlandığı bir diğer isim stoper Sadık Çiftpınar. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan başarılı savunmacı, devre arasında satılacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdüren Malatyaspor Yönetimi, en iyi teklifi bekliyor. Anadolu ekibi, transfer elde edeceği tüm geliri ise yine transfere harcayacak.Birinci öncelik Guilherme. Sezon başında Benevento'dan kiralanan Brezilyalı yıldız, ilk yarıda çıktığı 15 maçta 4 gol, 7 asistlik müthiş bir performans sergiledi. Guilherme'nin hem yurt içinden hem de Avrupa'dan talipleri artarken, Malatyaspor işi sezon bitimine bırakmadan devre arasında hemen bitirmek istiyor. 27 yaşındaki Sambacı için Sarı- Kırmızılılar kesenin ağzını açtı.