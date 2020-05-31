Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin sözleşmesi uzatıldı!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ismi Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin sözleşmesi uzatıldı!
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31 Mayıs 2020 18:32
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Malatyaspor'dan öğrencisi Töre'nin transferini istediği iddia edilmişti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, "Gökhan Töre için Beşiktaş'tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan'ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor." ifadelerini kullanmıştı.

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