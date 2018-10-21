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Yeni Malatyaspor'da Galatasaray öncesi iki şok!

Süper Lig'de haftaya Galatasaray ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçında iki önemli futbolcusunu kaybetti.

Kaynak: Sporx.com
Yeni Malatyaspor'da Galatasaray öncesi iki şok!
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21 Ekim 2018 16:46
Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanına çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, haftaya oynayacağı Galatasaray maçı öncesi iki şok yaşadı.

Savunmanın önemli ismi Arturo Mina, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken Galatasaray karşısında takımdaki yerini alamayacak.

SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ

Malatyaspor'un orta sahasında oynayan Hollandalı futbolcu Mitchell Donald ise ilk yarıda sakatlandı ve maça devam edemedi.

Yeni Malatyaspor, 28 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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