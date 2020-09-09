Yeni Malatyaspor'da Da Costa bekleyişi!

Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Manuel Da Costa'ya Yeni Malatyaspor talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Yeni Malatyaspor'da Da Costa bekleyişi!
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09 Eylül 2020 12:17
Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Malatyaspor'un, 34 yaşındaki Faslı stoperi almak için tüm şartları zorladığı ve oldukça ısrarcı olduğu belirtildi.

Da Costa, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da 14 resmi maça çıktı, 1 gol attı.



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