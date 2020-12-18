Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da forvet oyuncusu Benjamin Tetteh'in 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Tetteh'in ailevi nedenlerden dolayı izin alarak ülkesine gittiği belirtilerek, "Kendisi ülkesine gitmiş olduğundan ligin 13. haftasında sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer alamayacaktır." ifadesi kullanıldı.
Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Tetteh'in ailevi nedenlerden dolayı izin alarak ülkesine gittiği belirtilerek, "Kendisi ülkesine gitmiş olduğundan ligin 13. haftasında sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer alamayacaktır." ifadesi kullanıldı.