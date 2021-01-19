Yeni Malatyaspor'da 4 kritik eksik

Yeni Malatyaspor, dört kritik eksikle Hatayspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da 4 kritik eksik
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19 Ocak 2021 13:16
 Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında çarşamba günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek.

Ligin geride kalan 19 haftasında 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Atakaş Hatayspor maçından galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

Takımda sakatlıkları bulunan Benjamin Tetteh, Olcay Şahan, Semih Kaya ve Moryke Fofana'nın durumunun maç saati belli olacağı öğrenildi.



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