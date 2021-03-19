Yeni Malatyaspor'da 3 isim Gaziantep maçında yok

Süper Lig'de bu hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak Yeni Malatyaspor'da 3 isim forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor'da 3 isim Gaziantep maçında yok
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19 Mart 2021 15:41
Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, cumartesi günü Gaziantep'i konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 31 puan toplayan ve 13. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Gaziantep müsabakasını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor.

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı son 9 maçta 3 puanla tanışamadı.

Yeni Malatyaspor'da Jody Lukoki, Olcay Şahan ve Zeki Yavru, maçta forma giyemeyecek.



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