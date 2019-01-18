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Yeni Malatyaspor'a Fulham'dan 2 transfer!

Evkur Yeni Malatyaspor, Premier League ekiplerinden Fulham'dan Neeskens Kebano ve santrafor Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com
Yeni Malatyaspor'a Fulham'dan 2 transfer!
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18 Ocak 2019 01:46
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor, transferde de iki önemli ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre Yeni Malatyaspor, 10 numara pozisyonu için Fulham'dan Neeskens Kebano ve santrafor Aboubakar Kamara ile anlaşma sağlandı. Yeni Malatyaspor, Fulham ile görüşmeleri ise sürdürüyor.

İki oyuncu için son durumun birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.



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