Yeni Malatyaspor yeniden çıkışın peşinde

Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor yeniden çıkışın peşinde
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04 Ocak 2021 15:29
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde oynadığı 15 maçta 5'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 20 puan toplayan ve 9. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.



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