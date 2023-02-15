Yeni Malatyaspor'un tepki gösterdiği Doğukan Emeksiz'den açıklama

TFF 1. Lig'den çekildiğini açıklayan Yeni Malatyaspor'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Doğukan Emeksiz kulübüne yanıt verdi.



23 yaşındaki futbolcu depremden 1 ay önce kulübüne ihtarname çektiğini ancak Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yalman'ın kendisini tehdit ettiğini buna rağmen yaşanan depremden dolayı kulübünde kalmayı istediğini söyledi. Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme talebi sonrasında Doğukan Emeksiz sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.



Doğukan Emeksiz'in Yeni Malatyaspor'a yanıtı



"Belirtmek isterim ki, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden 1 ay önce yasal hakkımı kullanarak kulübümün üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde sözleşmemi feshedeceğime yönelik ihtarname gönderdim.



İhtarnameden haberdar olan kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti ve kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti. Ben sükuntimi koruyarak işimi yapmaya devam ettim. Kulübün verilen 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. Buna rağmen yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kulüp Başkanı Ahmet Yaman'ı arayarak sezon sonuna kadar kulübümde kalıp, bir kuruş bile almadan sezon sonuna kadar savaşacağımı söyledim. En doğru kararın bu olacağını düşündük. Gelinen süreçte Yeni Malatyaspor'un ligden çekileceğini bildirmesi ve bunun kesinleşmesi nedeniyle fesih hakkımın son gününde fesih hakkımı kullandım. Eğer Yeni Malatyaspor lige devam etseydi, kesinlikle sözleşmemi feshetmeyecek ve orada sezonu tamamlayacaktım. Aynı zamanda takım ligden çekildiği için sın 3 ayı kalan sözleşmem otomatik olarak sona erdi. Bu nedenle Yeni Malatyaspor'un yapmış olduğu bu karalama kampanyasından dolayı son derece üzgün olduğumu belitirim."





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