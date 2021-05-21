Yeni Malatyaspor'un olağan mali genel kurulu 5 Haziran'da

Yeni Malatyaspor'un, yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 5 Haziran'da düzenleneceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'un olağan mali genel kurulu 5 Haziran'da
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21 Mayıs 2021 19:35
Helenex Yeni Malatyaspor'un, yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 5 Haziran'da düzenleneceği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yıllık olağan mali genel kurul toplantımız 5 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri altyapı toplantı salonunda yapılacaktır. Kongremiz, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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