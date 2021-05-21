Yeni Malatyaspor'un olağan mali genel kurulu 5 Haziran'da

Helenex Yeni Malatyaspor'un, yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 5 Haziran'da düzenleneceği bildirildi.
Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yıllık olağan mali genel kurul toplantımız 5 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri altyapı toplantı salonunda yapılacaktır. Kongremiz, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yıllık olağan mali genel kurul toplantımız 5 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri altyapı toplantı salonunda yapılacaktır. Kongremiz, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.