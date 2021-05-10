Yeni Malatyaspor'un konuğu Hatayspor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'un konuğu Hatayspor
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10 Mayıs 2021 16:46
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'ndaki saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 38 maçta 44 puan toplayarak 13. sırada yer alan sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor müsabakasını da kazanıp yerini garantilemek istiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-1 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Issam Chebake'in sakatlığının sürdüğü öğrenildi.

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