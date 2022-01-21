Yeni Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş
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21 Ocak 2022 14:27
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasını tamamlayamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçta henüz puanla tanışamadı.

Ligde şu ana kadar 15 puan toplayabilen ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Beşiktaş maçını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

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