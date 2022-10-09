Yeni Malatyaspor'un düşüşü sürüyor!

Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada bir dönem Malatyaspor forması da giyen Eren Tozlu kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Malatyaspor, bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramadı. Erzurumspor ise üst üste 2. galibiyetini aldı.



Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 9'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Bodrumspor'u konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.





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