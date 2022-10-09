Yeni Malatyaspor'un düşüşü sürüyor!

Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Yeni Malatyaspor'un düşüşü sürüyor!
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09 Ekim 2022 17:57
Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada bir dönem Malatyaspor forması da giyen Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Malatyaspor, bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramadı. Erzurumspor ise üst üste 2. galibiyetini aldı.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 9'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Bodrumspor'u konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

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