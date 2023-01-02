Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Antalya kampının ilk antrenmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-silahlı ekip sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.
Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde toplanan Malatya ekibi, kampın ilk antrenmanında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Kamp, 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-silahlı ekip sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.
Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde toplanan Malatya ekibi, kampın ilk antrenmanında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Kamp, 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek.
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