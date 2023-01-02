Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı başladı

Yeni Malatyaspor, Antalya kampındaki ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Yılmaz Vural yönetiminde gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı başladı
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02 Ocak 2023 22:07
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Antalya kampının ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-silahlı ekip sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde toplanan Malatya ekibi, kampın ilk antrenmanında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Kamp, 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek.

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