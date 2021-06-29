Yeni Malatyaspor, Tunuslu sağ bekle prensipte anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor yönetimi, sağ beke takviye yapmaya hazırlanıyor.



Geçen sezon sözleşmesini bir yıl uzatan Faslı oyuncu Issam Chebake ile bu yıl nikah tazelemeyi düşünmeyen sarı kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncunun yerine Tunuslu sağ bek Wajdi Kechrida'yı monte edeceği öğrenildi.



Tunus Ligi ekiplerinden Etoile Sportive du Sahel forması giyinen 25 yaşındaki sağ bek ile her konuda anlaşan Yeni Malatyaspor'un transferi birkaç güç içinde duyurması bekleniyor.



Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren Wajdi Kechrida bu sezon 30 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.



Transfermarkt sitesinde güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan Tunuslu futbolcu ülkesinin milli takımında da forma giyiyor.



Kaynak: Bu Sabah Malatya



