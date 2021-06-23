Yeni Malatyaspor, transferleri kampa yetiştirmek istiyor

Süper Lig'de bu sezon beşinci kez mücadele etmeye hazırlanan Doğu Anadolu ekibinde önceki sezonlarda yaşanan küme düşme korkusunun yeni sezonda yaşanmaması için yönetim transferde titiz davranmaya çalışıyor. Özellikle son iki sezonda hücum bölgesinde görev alan oyuncularının performansından tam anlamıyla yararlanamayan sarı kırmızılılarda bu yılki öncelik skora doğrudan katkı sağlayabilen ve taraftarı ateşleyebilecek bir santrafor transfer etmek...



Busabah Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Bu doğrultuda daha önce Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak yarım sezon forma giyen Aboubakar Kamara'ya teklif götüren sarı kırmızılı kurmaylar bonservisi elinde bulunan oyuncunun transferini bitirmek için yoğun gayret gösteriyor.



Moritanyalı oyuncunun sözleşmesinde talep ettiği birkaç maddenin yönetimde rahatsızlık uyandırdığı, bu maddelerin düzeltilmesi halinde imzaların yakın zamanda atılabileceği ifade edildi.



TETTEH ZOR ALTERNATİF FAMARA



Öte yandan Benjamin Tetteh'i bonservisiyle almak için harekete geçen Malatya ekibinin önüne Göztepe engeli çıktı.



Beşiktaş'tan ayrılan eski forveti Umut Nayir'e teklif götüren İzmir ekibinin geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'le de ilgilendiği iddia edildi. Çekya ekibi Sparta Prag'ın Yeni Malatyaspor yönetiminin 3 milyon Euro'luk bonservis teklifini şimdilik askıya aldığı ve Ganalı oyuncuyu şimdilik satmaktan vazgeçtiği belirtildi.



Tetteh transferinin zora girmesiyle yönünü Famara Diedhiou ismine çeviren Doğu Anadolu ekibinin kurmayları Bristol City ile sözleşmesi biten Senegalli oyuncuyu ikna etmek için yeni bir teklif hazırlayacak.



Maaş konusunda pazarlıkların sürdüğü 28 yaşındaki santraforu İstanbul'a davet eden sarı kırmızılı yönetimin bu transferi bitirmek için hafta sonuna kadar yoğun mesai harcayacağı bildirildi.



