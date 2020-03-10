Yeni Malatyaspor Trabzonspor'u ağırlayacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında Çarşamba günü (11 Mart) Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yeni Malatyaspor Trabzonspor'u ağırlayacak
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10 Mart 2020 14:31
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında Çarşamba günü (11 Mart) Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Trabzonspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafes, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

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