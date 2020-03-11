Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor

Trabzonspor

Trabzonspor'da ise, Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor.



Muhtemel 11'ler



BtcTurk Yeni Malatyaspor

Farnolle

Erkan

Robin

Mina

Sakıb

Acqah

Donald

Gökhan

Murat

Fofana

Bifouma



Trabzonspor

Uğurcan

Pereira

Hüseyin

Campi

Novak

Mikel

Abdulkadir Parmak

Ndiaye

Sosa

Nwakaeme

Sörloth





Trabzonspor 'un, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunuyor. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da beraberlik aldı.



23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.



Sörloth'un gol suskunluğu



Trabzonspor 'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu bozmaya çalışacak. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.











BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş,karşılaşmasında forma giyemeyecek.Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafes, statü gereğimaçında kadroda yer alamayacak.