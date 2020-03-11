Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
İki takımın eksikleri
İki takımın eksikleri
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafes, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.
Trabzonspor'da ise, Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor.
Muhtemel 11'ler
BtcTurk Yeni Malatyaspor
Farnolle
Erkan
Robin
Mina
Sakıb
Acqah
Donald
Gökhan
Murat
Fofana
Bifouma
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Campi
Novak
Mikel
Abdulkadir Parmak
Ndiaye
Sosa
Nwakaeme
Sörloth
Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor
Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafes, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.
Trabzonspor'da ise, Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor.
Muhtemel 11'ler
BtcTurk Yeni Malatyaspor
Farnolle
Erkan
Robin
Mina
Sakıb
Acqah
Donald
Gökhan
Murat
Fofana
Bifouma
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Campi
Novak
Mikel
Abdulkadir Parmak
Ndiaye
Sosa
Nwakaeme
Sörloth
Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor
Trabzonspor'un, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunuyor. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da beraberlik aldı.
23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.
Sörloth'un gol suskunluğu
Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu bozmaya çalışacak. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.
23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.
Sörloth'un gol suskunluğu
Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu bozmaya çalışacak. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.