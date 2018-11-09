, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında deplasmanda Evkurkonuk olacak.Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.FarnolleChebakeMuratSadıkErkanMuniruMuratPereiraGuilhermeAdemBoutaibOnurPereiraToureHosseiniNovakOnaziSosaAmiriAbdülkadirNwakaemeRodallegaLigin son 3 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet hasretine son vererek moral bulmak istiyor.Bordo-mavili takımda karşılaşma öncesi Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın sakatlıkları bulunuyor. Bursaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündeme gelen Burak Yılmaz'ın yerine Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin forma giymesi bekleniyor.Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 3. kez karşılaşacak.Geçen sezon ilk olarak Malatya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor, kendi evinde ise rakibini 4-1'lik sonuçla mağlup etmişti.Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya gidecek.Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 11 haftalık bölümde 5 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 18 puan topladı. Sarı-siyahlılar, 11 haftada rakip ağları 14 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.Son iki lig maçı ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını kazanan Malatya temsilcisi, saha ve seyircisinin önünde Trabzonspor karşısında da galip gelmek istiyor.Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Seth Sincere, orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile daha önce ameliyat olan ve tedavisi süren forvet Ömer Şişmanoğlu'nun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.Sarı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan orta saha oyuncuları Danijel Aleksic, Adem Büyük ile Guilherme, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.