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Yeni Malatyaspor-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler
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09 Kasım 2018 01:21
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor

Farnolle
Chebake
Murat
Sadık
Erkan
Muniru
Murat
Pereira
Guilherme
Adem
Boutaib

Trabzonspor

Onur
Pereira
Toure
Hosseini
Novak
Onazi
Sosa
Amiri
Abdülkadir
Nwakaeme
Rodallega

Ligin son 3 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet hasretine son vererek moral bulmak istiyor.

Bordo-mavili takımda karşılaşma öncesi Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın sakatlıkları bulunuyor. Bursaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündeme gelen Burak Yılmaz'ın yerine Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin forma giymesi bekleniyor.



- 3. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 3. kez karşılaşacak.

Geçen sezon ilk olarak Malatya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor, kendi evinde ise rakibini 4-1'lik sonuçla mağlup etmişti.

Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya gidecek.

Yeni Malatyaspor cephesi

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 11 haftalık bölümde 5 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 18 puan topladı. Sarı-siyahlılar, 11 haftada rakip ağları 14 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

Son iki lig maçı ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını kazanan Malatya temsilcisi, saha ve seyircisinin önünde Trabzonspor karşısında da galip gelmek istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Seth Sincere, orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile daha önce ameliyat olan ve tedavisi süren forvet Ömer Şişmanoğlu'nun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan orta saha oyuncuları Danijel Aleksic, Adem Büyük ile Guilherme, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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