Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı canlı şifresiz izle

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16 Ağustos 2021 18:59
Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı canlı şifresiz izle
Reklamsız Yeni Malatyaspor Trabzonspor izle! Süper Lig'in 1. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD veya 4K kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
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Yen Malatyaspor TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Yen Malatyaspor TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER YAYINI



TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Avrupa Konferans Ligi'nde de play-off turuna kalan bordo-mavililer, lige de galibiyetle başlamak istiyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Koita, Dorukhan ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yer almıyor. Takımla birlikte sadece iki antrenmana çıkan ancak hazır gözüken Corneilus için son kararı Abdullah Avcı verecek.

MALATYASPOR DA İDDİALI

Yeni Malatyaspor'da hedef en az 1 puan almak olacak. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İlk maçlar her zaman zor olur. Trabzonspor, önemli transferler yaptı. Hem bizim açımızdan hem de onların açısından zor bir maç olacak. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak en az bir puan almak istiyoruz." dedi. Yenilenen stat zemininin maça hazır olduğu da bildirildi.

Kaynak: Sporx.com

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