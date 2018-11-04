  •  
    Bir iddia gerçek oluyor! Barcelona da resmen...
  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı bu tokat için tebrik etti
  •  
    Jailson'un derbi sözleri; "Adeta boğazlandım..."
  •  
    Rekor, Uğur Meleke'nin şampiyonlukta tahmini
  •  
    FIFA resmen açıkladı; Süper Lig'in en iyisi o!

Yeni Malatyaspor tek golle 3 puanı aldı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Yeni Malatyaspor tek golle 3 puanı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2018 17:56
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Yeni Malatyaspor'un golünü 11. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'da 35. dakikada Papiss Cisse bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Yeni Malatyaspor'un puanı 18 olurken, Alanyaspor 12 puanda kaldı.

Alanyaspor, bir sonraki hafta ligde deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için