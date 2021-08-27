Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: 'Malatya'ya futbolcu getirmek çok zor'

Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü İzzet Erdoğan, sarı-siyahlı takımın, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Sezon öncesi güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Erdoğan, kulüp yönetimi ve teknik ekibin takımı gençleştirme kararı aldığını dile getirdi.



"Şu an gençleştirme dönemini yaşıyoruz." diyen Erdoğan, "Bunun artı ve eksileri var, bu konuda eleştiriler oluyor, biraz sabretsinler. Yabancı oyuncuyla ilgili 8+3 kararından dolayı takımların gençleşme ve yerli futbolcuya dönme zorunluluğu var. Bu nedenle bir operasyon yaptık. Hocamızın önümüze koyduğu bir liste var, hayata geçirmek istiyoruz ancak çok zor. Herhangi bir Anadolu takımında olduğu gibi Malatya'ya futbolcu getirmek çok zor. Bizi eleştirenlerin sürece biraz daha makul ve mantıklı bakmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile çok ilginç bir maç oynadıklarını ve yenilen 2 golden sonra toparlanmanın çok zor olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çok üst düzey ve bireysel kalitesi olan futbolcuları kadrosunda bulunduran bir takımdı. Bizim için kötü bir gündü, çok çabuk unuttuk. Oyuncular, Göztepe karşılaşmasında tepkiyi gösterdi, önemli bir galibiyet aldık. Deplasman galibiyeti olması daha bir güzel."



Ligin 3. haftasında Gaziantep ile karşılaşacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu maça odaklandık. Gaziantep karşılaşmasında futbolcuların en iyi skoru alarak bizleri mutlu edeceğini düşünüyorum. Milli maç arasında eksiklerimizi bitirerek sezon içinde herkesin keyifle seyredeceği bir takım olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



