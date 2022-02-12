Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçına hazır

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçına hazır
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12 Şubat 2022 17:06
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Sivasspor tesislerinde, futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketlerinin ardından belirlenen program dahilinde çalışma yapan Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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