Yeni Malatyaspor: 'Sıkıntımız final vuruşları'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Boluspor karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından çok güzel oynamalarına rağmen bir türlü final vuruşlarında başarılı olamadıklarını dile getirdi.



Bolu deplasmanında sahada iyi bir oyun ve bol pozisyonlu bir Malatyaspor olduğunu belirten Özer, "Kaçırdığımız net goller vardı. Tabii final vuruşlarını yapamamak en büyük sıkıntımız. Nitekim bundan önceki Bandırma ve Altınordu deplasmanında final vuruşlarını iyi yapmıştık. Gol yemeden galibiyetle dönmüştük. Buradan da galibiyetle dönmek en büyük arzumuz ve isteğimizdi." ifadelerini kullandı.



Özer, oyuna iyi başlayan ve etkili olan Boluspor'u içeride yaptıkları hamlelerle durdurmayı başardıklarını anlatarak, şunları söyledi:



"Biz o problemleri içeride çözdükten sonra oyun lehimize döndü. Kaptığımız toplarla, çıktığımız hızlı hücumlarla pozisyonlara girmeye başladık. Hem ilk devrede hem de ikinci devrece olsun net pozisyon bulan takım, taraf bizdik. Ama futbolda son asist ve final pası çok önemlidir. Bunları başaramadık. Belki beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta şu an kaybederek gidiyoruz. O yüzden çok üzgünüm. Ama ben oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum. En büyük sıkıntımız final vuruşları ve final paslarıydı."



Lig maratonunun devam ettiğine dikkati çeken Özer, "Çalışmalara devam edeceğiz. Yukarıya çok fazla uzak değiliz. Önümüzdeki hafta Pendik ile içeride oynayacağımız maçı da kazanarak yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu





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