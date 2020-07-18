Yeni Malatyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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18 Temmuz 2020 15:40
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi. 

Yenilenme ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan Malatya temsilcisi, maçın oynanacağı Rize'ye hareket etti.



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