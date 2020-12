Yeni Malatyaspor pes etmiyor

Yeni Malatyaspor, bu sezon Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.



Sarı-siyahlılar ligde oynadığı 13 karşılaşmanın 5'inde yenik duruma düştü. Söz konusu 5 maçın 1'ini kazanan Malatya ekibi, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.



Yeni Malatyaspor son geri dönüşünü ise ligin 14. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor karşısında yaptı. Maçın 32. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-siyahlılar, 60. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle deplasmandan 1 puanla ayrılmasını başardı.



Malatya ekibi, bu sezon Göztepe (1-1), Gaziantep FK (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) karşılaşmalarında geri düşmesine rağmen 1 puanla ayrılırken, 6. haftada sahasında Gençlerbirliği müsabakasında yenik düşmesine rağmen 3 puanla ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.



Deplasmanda son 3 maçını kaybetmedi



Bu sezon iç sahada başarılı grafik çizen Yeni Malatyaspor, deplasman karnesini de düzeltmeye başladı.



Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmadan 1 galibiyet, 3'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı.



Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan sarı-siyahlılar, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.



Ligin 14. haftasında ise lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmadan da 1 puanla döndü.



Deplasmanda son 3 maçını kaybetmeyen Malatya ekibi, iç sahadaki başarısını deplasmanda da sürdürmeyi hedefliyor.



Çelikel: "Sahada verilen mücadele bizi sevindiriyor"



Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, son haftalarda takımın gösterdiği performanstan çok memnun olduklarını söyledi.



Çelikel, lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanından puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Karşılaşmada çok iyi mücadele ettik. Alanyaspor iyi bir takım ancak biz de iyiyiz. İyi bir mücadele oldu. İki takımı da kutluyorum. İlk yarıda, iyi oynadığımız dakikalarda bir gol yedik. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapattık ama pes etmedik. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürüp 1-1'i yakaladık, ikinci golü de atabilirdik. Alanyaspor topla oynama yüzdesinde iyiydi ama biz daha net gol pozisyonlarına girdik. Yenebilirdik ama olmadı. Her iki takımı da kutluyorum. Hafta sonu sahamızda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile önemli bir maç oynayacağız. Hedefimiz bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız."



Bulundukları konumun iyi olduğunu aktaran Çelikel, "Her geçen gün daha iyiye doğru giderken sahada verilen mücademiz de artıyor. Bu bizim için ümit verici. Bundan sonraki maçlarda daha da iyi oynayıp Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere getireceğiz." dedi.



Çelikel, bu sezon 5 maçta yenik duruma düşmelerine rağmen geri dönüş yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Bu sezon takım ruhu ve uyumumuz çok iyi. Sahada verilen mücadele bizi sevindiriyor. Futbolcu arkadaşlarımız müsabakalarda koordineli hareket ediyor, bu teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun eseri. Bu sezon iyi bir takım kurduk, bu aldığımız sonuçlardan görebiliyoruz. Takımımız organize oynayıp iyi mücadele ediyor. Bu sonuçlara da yansıyor. Şu an Yeni Malatyaspor ligde kolay kolay yenilmeyen bir takım pozisyonunda. En ciddi karşılaşmaları bile yenebilecek kapasitedeyiz."