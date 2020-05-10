Yeni Malatyaspor Pazartesi topbaşı yapacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Pazartesi günü Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanıp, antrenman yapacak.
Çalışmalara Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra idmanlara başlayacağı öğrenildi.
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Çalışmalara Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra idmanlara başlayacağı öğrenildi.
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