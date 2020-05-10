Yeni Malatyaspor Pazartesi topbaşı yapacak

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Pazartesi günü antrenmanlara başlayacak.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor Pazartesi topbaşı yapacak
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10 Mayıs 2020 15:00
 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Pazartesi günü Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanıp, antrenman yapacak.

Çalışmalara Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra idmanlara başlayacağı öğrenildi.

 

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