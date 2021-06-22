Yeni Malatyaspor, Paraguaylı sol kanat için devrede

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, UNAM Pumas'ta forma giyen Iturbe'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.



Bu Sabah Malatya'dan Ömer Ali Delibaş'ın haberine göre; Transfer listelerinde yer alan oyuncularla ilgili titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor'da yönetimin, Parugaylı sol kanat Juan Iturbe için temasa geçtiği ve oyuncuya teklifte bulunduğu öğrenildi.



Meksika 1. Ligi ekiplerinden UNAM Pumas takımının formasını giyen Iturbe'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro. Geride kalan sezonda 35 karşılaşmada görev alan Iturbe 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Parugaylı 28 yaşındaki oyuncu saha önce Porto, Roma, Torino, Bournemouth gibi takımlarda da forma giydi.



