Yeni Malatyaspor, Paraguaylı sol kanat için devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da yönetim, sol kanata Meksika 1. Ligi'nden takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekibin kurmayları UNAM Pumas forması giyinen Juan Iturbe için görüşmelere başladı.

, Fotoğraf; Twitter
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Yeni Malatyaspor, Paraguaylı sol kanat için devrede
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22 Haziran 2021 13:40
Juan Manuel Iturbe Arévalo
Juan Manuel Iturbe Arévalo
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, UNAM Pumas'ta forma giyen Iturbe'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Bu Sabah Malatya'dan Ömer Ali Delibaş'ın haberine göre; Transfer listelerinde yer alan oyuncularla ilgili titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor'da yönetimin, Parugaylı sol kanat Juan Iturbe için temasa geçtiği ve oyuncuya teklifte bulunduğu öğrenildi.

Meksika 1. Ligi ekiplerinden UNAM Pumas takımının formasını giyen Iturbe'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro. Geride kalan sezonda 35 karşılaşmada görev alan Iturbe 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Parugaylı 28 yaşındaki oyuncu saha önce Porto, Roma, Torino, Bournemouth gibi takımlarda da forma giydi.


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