Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı
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25 Haziran 2021 23:59
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan'ın El-İttifak Kulübü oyuncusu sol bek Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, El-İttifak Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi." ifadelerine yer verildi.

Tunuslu futbolcu son 1,5 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydi. Haddadi, 51 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında görev aldı.


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