Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan'ın El-İttifak Kulübü oyuncusu sol bek Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, El-İttifak Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi." ifadelerine yer verildi.
Tunuslu futbolcu son 1,5 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydi. Haddadi, 51 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında görev aldı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, El-İttifak Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi." ifadelerine yer verildi.
Tunuslu futbolcu son 1,5 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydi. Haddadi, 51 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında görev aldı.