Yeni Malatyaspor, milli araya mutlu girdi!

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u ağırladı.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Acquah kaydetti.



Ligde son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Yeni Malatyaspor, 11 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı.



Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.



Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet Yıldırım



Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Zeki Yavru (Dk. 36 Murat Akça), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva (Dk. 37 Ndayishimiye), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 86 Ahmet Ildız), Adem Büyük (Dk. 65 Olcay Şahan), Lukoki (Dk. 65 Topalli), Tetteh



Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Oğuz Yılmaz (Dk. 58 Murawski), Subotic, Leismann, Lopes, Recep Niyaz (Dk. 65 Özer Özdemir), Bakalorz, Aissati (Dk. 75 Varela), Sagal, Mesanovic (Dk.74 Dossevi), Rodallega



Goller: Dk. 8 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 17 Acquah (Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 39 Leismann, Dk. 74 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 55 Lukoki (Yeni Malatyaspor)



