Yeni Malatyaspor, Mert Miraç'ı transfer etti

Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan Mert Miraç'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Mert Miraç'ı transfer etti
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05 Ağustos 2021 15:18
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon FK'dan sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Mert Miraç." denildi.

 

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