Yeni Malatyaspor, Mert Miraç'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon FK'dan sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Mert Miraç." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Mert Miraç." denildi.